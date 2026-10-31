Ливни разрушили мост-долгострой на трассе Ботлих—Хунзах в Дагестане
Движение по Красному мосту на 133-м километре региональной автодороги «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» в Гергебильском районе Дагестана остаётся закрытым. По данным «Дагестанавтодора» и республиканского минтранса на 30 октября, на объекте ведутся аварийно-восстановительные работы; заблокированных населённых пунктов в республике нет.
Мост перерезал единственную прямую трассу горного пояса республики: транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским и Тляратинским районами, а также Бежтинским участком перенаправлено по двум объездным маршрутам — через Буйнакск, Временный посёлок, Тлох, Харахи и Хунзах до Чалды и по линии Махачкала — Леваши — Гергебиль — Курми — Гунибская ГЭС — Карадах — Чалда. Обе схемы заметно длиннее прямой дороги: по оценкам местных жителей, объезд занимает от четырёх до шести часов в одну сторону против прежних примерно двух часов через мост. Параллельно ГКУ «Дагестанавтодор» устраивает временную объездную дорогу — в русле Аварского Койсу укладываются водопропускные трубы.
По остальным направлениям, повреждённым ливневыми дождями, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Минтранс республики просит водителей заранее учитывать действующие ограничения при планировании поездок.