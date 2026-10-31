Анапа останется без зимних пляжей, Геленджик оборудует 18 зон, Новороссийск — 5
В Краснодарском крае в зимнем сезоне 2026–2027 годов будут работать 29 пляжей. Об этом ТАСС сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
По данным ведомства, Анапа отказалась от зимних пляжей.Власти города-курорта приняли решение не открывать зоны отдыха в межсезонье из соображений безопасности. Как пояснили в министерстве, причиной стали участившиеся случаи массированных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров. «В связи с особой оперативной обстановкой, а также объективными факторами количество "зимних" пляжей в этом году ограничено. Некоторые муниципальные образования официально отказались от их благоустройства в межсезонье из-за угрозы безопасности», — подчеркнули в ведомстве. Помимо Анапы, от зимних пляжей отказались Сочи, Темрюкский и Славянский районы.
Геленджик станет лидером по числу зимних пляжей. Именно здесь оборудуют большинство зон отдыха — 18 из 29. В Новороссийске подготовят пять пляжей. Еще один появится в Туапсинском муниципальном округе и один — в Курганинском районе.
Круглогодичные зоны отдыха также действуют в Белоглинском и Приморско-Ахтарском районах. В селе Белая Глина вдоль реки Рассыпной создана рекреационная зона протяженностью 550 метров. Набережная в Приморско-Ахтарске оборудована детскими площадками, лавочками, беседками и парковой зоной.
Эксперимент с зимними пляжами впервые провели на Кубани в 2020 году. Зимой 2025–2026 годов в регионе работали свыше 70 таких пляжей.