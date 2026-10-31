Анапа останется без зимних пляжей, Геленджик оборудует 18 зон, Новороссийск — 5

По данным ведомства, Анапа отказалась от зимних пляжей.Власти города-курорта приняли решение не открывать зоны отдыха в межсезонье из соображений безопасности. Как пояснили в министерстве, причиной стали участившиеся случаи массированных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров. «В связи с особой оперативной обстановкой, а также объективными факторами количество "зимних" пляжей в этом году ограничено. Некоторые муниципальные образования официально отказались от их благоустройства в межсезонье из-за угрозы безопасности», — подчеркнули в ведомстве. Помимо Анапы, от зимних пляжей отказались Сочи, Темрюкский и Славянский районы.