Жители Алешек, пожелавшие уехать в Украину, вылетели из Анапы в Гомель
Гуманитарная миссия в районе Алешек завершена. Жители, пожелавшие уехать в Украину, вылетели из Анапы в Гомель бортами военно-транспортной авиации ВКС России в сопровождении омбудсмена Дмитрия Лубинца, сообщает Минобороны РФ. Выбравших Россию разместили в ПВР Симферополя.
Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив Херсона, который находится под контролем Киева. Из-за действий украинских военных в городе сложилась тяжелая гуманитарная обстановка, поэтому стороны договорились об оказании помощи местному населению. Организацию миссии координировала первая леди США Меланья Трамп.
Чтобы обеспечить безопасность операции, с 04:00 мск 27 октября в районе Алешек действовал «режим тишины». Военные разминировали дороги в городе и его окрестностях, работы завершились вечером в четверг. Специальный конвой доставил жителям питание, медикаменты, средства гигиены и топливо. Тем, кто решил покинуть зону конфликта, предоставили возможность эвакуироваться как в Россию, так и на Украину.