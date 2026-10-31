Жители Алешек, пожелавшие уехать в Украину, вылетели из Анапы в Гомель

Чтобы обеспечить безопасность операции, с 04:00 мск 27 октября в районе Алешек действовал «режим тишины». Военные разминировали дороги в городе и его окрестностях, работы завершились вечером в четверг. Специальный конвой доставил жителям питание, медикаменты, средства гигиены и топливо. Тем, кто решил покинуть зону конфликта, предоставили возможность эвакуироваться как в Россию, так и на Украину.