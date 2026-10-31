«Торговые ряды» в Кисловодске получили статус памятника регионального значения

Ансамбль, состоящий из двух одноэтажных зданий (одно Г-образное с въездной аркой, второе прямоугольное), долгие годы выполнял торговую функцию в центре курорта. Глава Кисловодска Евгений Моисеев назвал «Торговые ряды» «одной из жемчужин исторического центра», формирующей облик проспекта Карла Маркса и улицы Алексея Реброва. С первой половины 2026 года он указывал, что «объект, находящийся в самом сердце Кисловодска, наконец получил охранный статус», подразумевая под этим защиту архитектурного характера городской среды.