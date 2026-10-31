«Торговые ряды» в Кисловодске получили статус памятника регионального значения
Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия включило комплекс зданий «Торговые ряды» в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.
Охранному режиму подлежат не только стены. Предмет охраны охватывает местоположение зданий вдоль исторических красных линий, их композиционную роль в структуре квартала, габариты и силуэт конца XIX века; отдельно защищены капитальные кирпичные стены, конфигурация кровли, въездная арка на западном фасаде, фасадный фриз с кружками и горизонтальными полосами, рустованные лопатки, аттиковые стенки с полукруглыми фронтонами и металлическое ограждение между тумбами.
Территория памятника составляет 0,21 га с включением земель промышленности и транспорта; в её границах запрещено капитальное строительство, увеличение объёмно-пространственных характеристик существующих построек и земляные работы, не связанные с сохранением объекта. Сведения предстоит внести в Единый государственный реестр недвижимости, а администрации Кисловодска — скорректировать документы территориального планирования.
Ансамбль, состоящий из двух одноэтажных зданий (одно Г-образное с въездной аркой, второе прямоугольное), долгие годы выполнял торговую функцию в центре курорта. Глава Кисловодска Евгений Моисеев назвал «Торговые ряды» «одной из жемчужин исторического центра», формирующей облик проспекта Карла Маркса и улицы Алексея Реброва. С первой половины 2026 года он указывал, что «объект, находящийся в самом сердце Кисловодска, наконец получил охранный статус», подразумевая под этим защиту архитектурного характера городской среды.