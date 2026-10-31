Глава Пятигорска объяснил наличие у администрации города автомобиля Land Rover
Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов публично отчитался о составе муниципального автопарка. Поводом стал пост горожанина в одной из соцсетей, где тот разбирал вопрос, каким образом в гараже администрации курорта оказался элитный Land Rover.
Градоначальник ответил развернутым постом, приложив к нему список всех машин мэрии. Обращение с предложением перевести служебный парк на отечественную технику он получил и напрямую.
Вызвавший вопросы британский внедорожник 2018 года выпуска, по объяснению господина Ворошилова, был собран в Азии и достался городу по наследству: из гаража правительства Ставропольского края в муниципальную собственность его передали в конце 2024 года. Пробег превышает 200 тыс. км, и эксплуатируется автомобиль уже несколько месяцев ровно никак — из-за поломки. Второй эмблематичный экземпляр, Toyota Camry 2019 года, приехал в город тем же маршрутом в 2020 году, но с пробегом за 400 тыс. км.
«Хорошая машина не ломается, хотя японская», — прокомментировал мэр, уложив в одну фразу и оценку качества, и намек на стойкость наследства.
Список машин в основном «наследие старого режима», сообщил глава города, — однако на покупках администрация не застыла. Муниципальное предприятие «САХ» получило 16 единиц техники для уборки улиц и три ломовоза для расчистки свалок; к поставке готовится трактор-экскаватор с передним грейфером. Транспортное направление и вовсе идёт с размахом: в муниципальном учреждении числятся 40 новых автобусов средней вместимости, ещё шесть — в пути, а в следующем году по нацпроекту ожидаются 20 машин малой вместимости.