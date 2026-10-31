Глава Пятигорска объяснил наличие у администрации города автомобиля Land Rover

Вызвавший вопросы британский внедорожник 2018 года выпуска, по объяснению господина Ворошилова, был собран в Азии и достался городу по наследству: из гаража правительства Ставропольского края в муниципальную собственность его передали в конце 2024 года. Пробег превышает 200 тыс. км, и эксплуатируется автомобиль уже несколько месяцев ровно никак — из-за поломки. Второй эмблематичный экземпляр, Toyota Camry 2019 года, приехал в город тем же маршрутом в 2020 году, но с пробегом за 400 тыс. км.