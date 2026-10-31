Ущерб от майнинг-фермы в подвале магазина в КБР оценили в 4,7 млн рублей

Объем похищенного энергоресурса превысил 530 тыс. кВт.ч, ущерб оценен более чем в 4,7 млн руб. По факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере.