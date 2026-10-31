Ущерб от майнинг-фермы в подвале магазина в КБР оценили в 4,7 млн рублей
Специалисты ПАО «Россети Северный Кавказ» и филиала «Каббалкэнерго» зафиксировали безучетное потребление электроэнергии в селении Каменка Чегемского района Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Объем похищенного энергоресурса превысил 530 тыс. кВт.ч, ущерб оценен более чем в 4,7 млн руб. По факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере.
Инфраструктура добычи была выстроена в подвальном помещении двухэтажного магазина: рейдовая группа обнаружила 20 аппаратов для добычи криптовалюты, размещённых в шести шумоизолированных боксах. Звукозащита, отмечают энергетики, — характерный признак подобных установок, рассчитанных на длительную незаметную работу; составлен акт о безучетном потреблении.