УФАС обнаружило нарушения при закупках на ремонт стадионов в Дагестане

Нарушения допущены при описании объектов закупки и определении критериев оценки заявок, то есть в документации, по которой подрядчикам в итоге предстоит работать. По стадиону в Дагестанских Огнях все финансирование запланировано на 2026 год, тогда как срок исполнения контракта заказчик отмерил до 30 июля 2027-го. Работы, таким образом, рассчитаны дольше, чем деньги, — а нормативных оснований переносить срок за пределы периода финансирования Дирекция комиссии УФАС не представила.