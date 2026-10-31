УФАС обнаружило нарушения при закупках на ремонт стадионов в Дагестане
Управление ФАС по Дагестану предъявило претензии дирекции по строительству спортивных объектов, заказавшей реконструкцию сразу трех республиканских стадионов — в Избербаше, Дагестанских Огнях и Южно-Сухокумске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Совокупная начальная цена контрактов превышает 290 млн руб. Действия заказчика антимонопольное ведомство признало противоречащими законодательству и снабдило предписанием об устранении нарушений.
Нарушения допущены при описании объектов закупки и определении критериев оценки заявок, то есть в документации, по которой подрядчикам в итоге предстоит работать. По стадиону в Дагестанских Огнях все финансирование запланировано на 2026 год, тогда как срок исполнения контракта заказчик отмерил до 30 июля 2027-го. Работы, таким образом, рассчитаны дольше, чем деньги, — а нормативных оснований переносить срок за пределы периода финансирования Дирекция комиссии УФАС не представила.
Предписание подлежит исполнению в установленный срок.