В очереди на Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии находятся 972 большегруза

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Закавказьем. Действующий пункт пропуска «Казбеги — Верхний Ларс» — единственный на российско-грузинской границе, а значит, в узкое горное ущелье стекается весь транзит, который иначе пришлось бы распределять по соседним направлениям через третьи страны. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.