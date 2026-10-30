Главные новости за 30 октября. Новороссийск
Школа № 15 имени Е. Я. Савицкого в Новороссийске, которую восстанавливали после повреждений, снова откроет двери для учеников после осенних каникул. Учебное заведение дважды пострадало во время массированных атак на город.
Абрау-Дюрсо вошло в десятку самых дорогих направлений для путешествий по России в ноябре 2026 года. Средняя стоимость проживания здесь составляет 5,5 тыс. руб. за ночь при средней продолжительности поездки в два дня.
Суд взыскал с сетевой организации более 5 млн рублей за лесной пожар в Геленджике. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и установила причину лесного пожара, произошедшего в июле 2025 года в Кабардинском участковом лесничестве Геленджикского лесничества.
Подрядчик приступил к работам на первом участке второго этапа газификации Архипо-Осиповки. Распределительный газопровод проходит по улицам Школьной, Колхозной, Лесной, Ясной, Почтовой, Казачьей, Советской, Чайковского, а также по переулкам Заводскому, Кузнечному и Базарному.