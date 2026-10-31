«История денег далека от окончания»

Владимир Коровкин
Доцент, руководитель направления исследований и главный экономист Школы управления «Сколково»
Фото: личный архив
Доцент, руководитель направления исследований и главный экономист Школы управления «Сколково»
Фото: личный архив
Деньги — одна из самых очевидных и самых загадочных экономических сущностей. Каждый из нас пользуется ими много раз за день, но экономисты продолжают спорить об их природе и сущности. Оттолкнемся от определения, предложенного Маршаллом МакЛюэном (социологом, а не экономистом): «универсальный безличный агент обмена». Что оно значит? Первое: деньги позволяют совершать любые сделки в рамках территории их функционирования. Второе: деньги не привязаны к какому-то лицу, юридическому и физическому, и его экономической ситуации. Третье: деньги — это агент: не имея самостоятельной ценности, они полезны в той мере, в какой помогают совершать обмены товарами и услугами. Это свойство денег развивалось во времени и сформировалось полностью относительно недавно. Деньги прошлого, как правило, имели товарную ценность, будь то драгоценные металлы в Европе и Азии или плоды какао у ацтеков.
Как сказал великий экономист-монетарист Милтон Фридман, «деньги — это просто конвенция». Люди договорились между собой, что те или иные предметы выполняют функции денег. Ни один товар или продукт не является «денежным» по своей сути. Скажем, золото в европейской традиции было неразрывно связано с деньгами (и многими мыслителями считалось настоящим мерилом ценности), но в цивилизациях Мезоамерики оно не имело такой функции. Относительно недавно антрополог Дэвид Грэбер предложил интересную концепцию происхождения денег: по его утверждению, сначала возник институт долга (или кредита), а затем он получил материальную денежную форму.
Эти исторические экскурсы позволяют отделить в современных деньгах сущностное от привходящего — и таким образом точнее спрогнозировать дальнейшее развитие. С точки зрения обмена для современных денег принципиальна универсальность и безличность, но не форма. Однако у денег есть и вторая функция — учетная. Мы ведем балансы, отчеты о прибылях и убытках. Функции обмена и учета не то чтобы противоположны, но не синхронны с точки зрения требований, предъявляемых к деньгам. Обменная функция не требует от денег постоянства ценности — продавцы и покупатели могут менять цены (как это происходило, скажем, в России начала 1990-х). Но для учетной функции чем более постоянна единица, тем проще ее использовать (по этой причине долгосрочные расчеты в тех же 1990-х предпочитали вести в иностранной валюте).
Это различение имеет прямое отношение к главному вопросу о будущем денег: какое место в нем займут криптовалюты? Можно ли их вообще считать деньгами? С точки зрения приведенного определения (и ремарки Фридмана), безусловно, да. Но финансовые регуляторы всего мира активно сопротивляются принятию криптовалют в качестве денег, пытаются ограничить их универсальность, настаивая на том, что они в лучшем случае могут работать как инвестиционные активы. Причины понятны: допуск в мировую финансовую систему частных эмитентов может привести к непредсказуемым последствиям. Сейчас мировое предложение денег обеспечивается ограниченным числом суверенных правительств (представленных центробанками), которые находятся в контакте друг с другом и действуют по единым, понятным и прозрачным правилам. Тот же биткойн эмитируется непонятным актором (вплоть до того, что точно не известна личность его создателя) — системой с неограниченным кругом участников, конечные цели и долгосрочная стратегия которой остаются загадкой.
Однако криптовалюты развиваются. Они выигрывают у суверенных валют с точки зрения универсальности и безличности — за счет глобальности сетей и анонимности их участников. Нельзя сказать, что это универсальное благо: криптовалюты активно используются криминалитетом всего мира, который получил практически идеальный инструмент для отмывания денег.
Попытки «улучшить» криптовалюты, привязав к какому-то реальному товару или поставив под контроль центробанков, пока вызывают скепсис. В первом случае мы имеем дело с возвратом т. н. «товарного фетишизма»: представления о том, что некий товар может рассматриваться как универсальное мерило ценности. Волатильность цен на драгоценные и просто полезные металлы, энергоносители, продовольствие и т. д. показывает, что такого товара не существует, в любой современной товарной цене присутствует неудалимый элемент спекулятивного спроса. На протяжении всей истории деньги освобождались от товарной составляющей, и нет никаких причин, чтобы это движение развернулось в обратную сторону. Что касается «цифровых валют центробанков», остается неясным, чем они будут существенно отличаться от обычных денег, которые и так существуют в значительной степени в виде цифровых записей, а не физических наличных. Криптовалюты стали популярны именно потому, что не зависят от воли конкретного эмитента, это увеличивает их универсальность и безличность.
Наиболее вероятный сценарий — постепенное развитие существующих криптовалют, со временем «проламывающее» барьеры, которые ставят на их пути суверенные эмитенты. Вряд ли в ближайшее время мы станем свидетелями полного исчезновения т. н. фиатных денег (современное употребление этого термина неточно, так как в оригинале оно означало деньги, полностью основанные на доверии, с этой точки зрения криптовалюты являются предельным случаем «фиатности») или даже существенного уменьшения их доли в повседневных обменах. Главным вызовом остается уровень волатильности криптовалют, совершенно неприемлемый с точки зрения учетной функции денег. Но будущее развитие денег, вероятно, будет идти рука об руку с совершенствованием цифровых платежных инструментов. Создание наднациональных платежных систем вроде M-Pesa в Африке или Revolut в Европе по-новому определяет понятие «национальных валют», делая их все менее «суверенными» в классическом смысле слова. История денег далека от окончания. Они останутся одной из ключевых экономических сущностей, принимая все новые, порой неожиданные формы.