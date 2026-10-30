Эвакуация из херсонских Алешек прошла без инцидентов
В Алешках Херсонской области 30 октября состоялся основной этап гуманитарной миссии, организованной при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Утром в город прибыла колонна во главе с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой и ее украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. По словам госпожи Лантратовой, в Алешки доставили несколько десятков тонн продуктов, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи — с учетом потребностей жителей, которые решили остаться.
Для эвакуации тех, кто согласился покинуть населенный пункт, подготовили 25 автобусов общей вместимостью 750 человек, специальный транспорт для маломобильных граждан, а также машины скорой помощи. К вечеру эвакуированных доставили в Армянск, откуда часть из них направится в пункты временного размещения на территории России, другая часть — на Украину. Точное число выехавших пока неизвестно.
По словам Яны Лантратовой, миссия прошла без инцидентов, стороны не нарушали режим прекращения огня, который действует с 27 октября. Тем не менее при разминировании маршрутов к городу погибли два человека, в том числе сапер. Как уточнили в Минобороны, сержант 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии получил смертельное ранение во время разминирования установленного украинским БПЛА взрывного устройства с датчиком доплера.
Как ранее сообщали в российском оборонном ведомстве, режим прекращения огня на херсонском направлении продлится до 22:59 мск 1 ноября включительно.
Газета «Коммерсантъ» №203от 31.10.2026, стр. 3