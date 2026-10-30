Эвакуация из херсонских Алешек прошла без инцидентов

По словам Яны Лантратовой, миссия прошла без инцидентов, стороны не нарушали режим прекращения огня, который действует с 27 октября. Тем не менее при разминировании маршрутов к городу погибли два человека, в том числе сапер. Как уточнили в Минобороны, сержант 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии получил смертельное ранение во время разминирования установленного украинским БПЛА взрывного устройства с датчиком доплера.