Дагестанец Абдулрашид Садулаев впервые в карьере взял бронзу чемпионата мира
Абдулрашид Садулаев, родившийся в дагестанском селе Согратль Гунибского района, стал бронзовым призёром чемпионата мира по борьбе в Астане. 30-летний двукратный олимпийский чемпион в малом финале категории до 97 кг победил поляка Збигнева Барановского и принес сборной России седьмую медаль турнира — при одном золоте, одном серебре и пяти бронзах.
Для борца, шесть раз выигрывавшего мировые первенства, третья ступень пьедестала — новый опыт: бронзы в его коллекции раньше не было. В четверть-финале спортсмен вел 4:1 против американца Кайла Снайдера за минуту до конца, но вырвать победу не смог, а победа Снайдера в финале вернула россиянина в утешительный турнир — где он последовательно одолел турка Токгеза и Барановского.
Астана — первый с 2019 года взрослый международный старт российских борцов под флагом. Турнир завершится 1 ноября.