Дагестанец Абдулрашид Садулаев впервые в карьере взял бронзу чемпионата мира

Для борца, шесть раз выигрывавшего мировые первенства, третья ступень пьедестала — новый опыт: бронзы в его коллекции раньше не было. В четверть-финале спортсмен вел 4:1 против американца Кайла Снайдера за минуту до конца, но вырвать победу не смог, а победа Снайдера в финале вернула россиянина в утешительный турнир — где он последовательно одолел турка Токгеза и Барановского.