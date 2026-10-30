Выручка «Яндекса» от новых рекламных форматов, в том числе в мессенджерах, выросла на 72%. Инвестиции иностранных компаний в продвижение в сервисах корпорации за девять месяцев увеличилась на 62% год к году. Рост обеспечен увеличением среднемесячных инвестиций на рекламодателя в полтора раза. Больше всего в продвижение вкладывают бизнесы из Китая, Казахстана, ОАЭ, Турции и Узбекистана. Благодаря большому обновлению рекомендательных систем общая конверсионность рекламы в «Яндексе» продолжает расти в среднем на 20-25%. Речь идет о совокупной динамике по всем кампаниям в сервисе «Директ». В компании отдельно отметили, что рекламные технологии продолжают работать после атак на дата-центры «Яндекса».