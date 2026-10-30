Корпоративные новости на “Ъ FM”
Выручка «Яндекса» от новых рекламных форматов, в том числе в мессенджерах, выросла на 72%. Инвестиции иностранных компаний в продвижение в сервисах корпорации за девять месяцев увеличилась на 62% год к году. Рост обеспечен увеличением среднемесячных инвестиций на рекламодателя в полтора раза. Больше всего в продвижение вкладывают бизнесы из Китая, Казахстана, ОАЭ, Турции и Узбекистана. Благодаря большому обновлению рекомендательных систем общая конверсионность рекламы в «Яндексе» продолжает расти в среднем на 20-25%. Речь идет о совокупной динамике по всем кампаниям в сервисе «Директ». В компании отдельно отметили, что рекламные технологии продолжают работать после атак на дата-центры «Яндекса».
Вторую линию СПГ-завода Golden Pass американской компании ExxonMobil и катарской QatarEnergy в штате Техас планируется достроить к декабрю, а третью — в середине 2027-го. Golden Pass выпустил первые тонны СПГ в конце марта. Компания приступила к отгрузкам с завода.
Около 100 компаний из России примут участие в китайском международном импортном ЭКСПО в Шанхае. Они представят продукцию пищевой промышленности и АПК, БАДы, технологии, косметику и бытовую химию, сувениры и логистические услуги. Выставка нацелена именно на товары и услуги из-за рубежа. Девятое импортное ЭКСПО пройдет в Шанхае с 5-го по 10-е ноября.