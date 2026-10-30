В «ПогоПро» рассказали, как бизнесу подготовиться к налоговым проверкам из других регионов

«Теперь запросы о предоставлении пояснений и документов могут поступать из инспекций, с которыми у компании прежде не было опыта взаимодействия. При этом проверяющие из другого региона могут не знать особенностей конкретного бизнеса, его сезонности, специфики сделок и отношений с контрагентами. Это создает риск разночтений при оценке хозяйственных операций и представленных документов», - предупреждает эксперт.