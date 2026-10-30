В «ПогоПро» рассказали, как бизнесу подготовиться к налоговым проверкам из других регионов
В консалтинговой компании «ПогоПро» следят за изменениями налогового законодательства и появлением новых правил, которые могут повлиять на работу бизнеса.
Специалисты компании обращают внимание предпринимателей на изменения системы налогового контроля, связанные с расширением экстерриториальных проверок. О рисках, которые возникают у организаций в связи с этим, и способах защиты от них рассказала эксперт в области налогообложения и налогового консультирования Яна Погорелова, основательница «ПогоПро». Компания объединяет специалистов в области бухгалтерского учета, юриспруденции, информационных технологий и автоматизации бизнес-процессов и помогает предпринимателям выстраивать учетные системы, сопровождает финансовую и налоговую деятельность организаций.
По словам Яны Погореловой, с 2026 года камеральные проверки могут проводить не только инспекции по месту учета налогоплательщика, но и уполномоченные налоговые органы из других регионов. С 1 сентября аналогичный принцип применяется и при рассмотрении досудебных жалоб.
«Теперь запросы о предоставлении пояснений и документов могут поступать из инспекций, с которыми у компании прежде не было опыта взаимодействия. При этом проверяющие из другого региона могут не знать особенностей конкретного бизнеса, его сезонности, специфики сделок и отношений с контрагентами. Это создает риск разночтений при оценке хозяйственных операций и представленных документов», - предупреждает эксперт.
Яна Погорелова подчеркивает, что основная сложность заключается не столько в самом факте проверки, сколько в качестве коммуникации с налоговым органом. Если инспекция не располагает достаточным контекстом о деятельности предприятия, даже формально корректные операции могут вызвать дополнительные вопросы. В таких условиях предпринимателям важно не только правильно оформлять документы, но и уметь последовательно объяснять экономическую логику своих решений.
«Запрос из другого региона не стоит воспринимать как ошибку или спам. Его необходимо проверить и своевременно отработать, представив необходимые пояснения и документы», — отмечает Яна Погорелова.
В первую очередь эксперт рекомендует убедиться в легитимности запроса и полномочиях инспекции, проводящей контрольные мероприятия. Все взаимодействие с налоговым органом, по ее мнению, следует фиксировать письменно, сохраняя подтверждения отправки документов и полученные ответы.
Еще одна рекомендация — заранее подготовить своеобразный пакет пояснений о деятельности компании. В него стоит включить описание бизнес-модели, основные направления работы, сведения о ключевых контрагентах и экономическую логику типовых сделок. Как считает основательница «ПогоПро», это поможет быстрее познакомить проверяющих с особенностями предприятия и снизить вероятность неверной интерпретации его операций.
Отдельно Яна Погорелова обращает внимание на налог на добавленную стоимость. По ее оценке, экстерриториальная отработка в этой части идет особенно активно. Поэтому компаниям необходимо внимательно проверять цепочки поставщиков и покупателей, контролировать документы по сделкам и своевременно выявлять возможные расхождения, в том числе так называемые разрывы по НДС.
Изменения коснулись и досудебного обжалования. С 1 сентября 2026 года экстерриториальный принцип применяется также при рассмотрении жалоб налогоплательщиков. Теперь их могут рассматривать уполномоченные налоговые органы из других регионов. Яна Погорелова считает, что бизнесу стоит учитывать эту возможность при защите своих интересов и уделять особое внимание аргументации жалоб, подтверждению обстоятельств дела и полноте представленных материалов.
В «ПогоПро» рекомендуют компаниям воспринимать новые правила не только как дополнительную нагрузку, но и как повод пересмотреть внутренние процессы налогового сопровождения. По мнению Яны Погореловой, в условиях расширения экстерриториального контроля особое значение приобретают прозрачность расчетов с контрагентами, системный документооборот и готовность компании обосновать экономический смысл своих операций. Именно эти факторы могут стать основой для конструктивного взаимодействия с налоговыми органами независимо от региона, в котором проводится проверка.
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