«Стать коммерсантом»
Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 187
Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает об уникальной летающей лаборатории Росгидромета.
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Веками человечество мечтало подчинить себе стихии. Что только ни делали, чтобы, например, вызвать дождь и спасти поля от засухи. В древности шаманы были в бубны, в средневековой Европе звонили в колокола, а в XIX веке фермеры даже пытались расстреливать тучи из артиллерийских пушек.
Сегодня подход научный. В России один из главных инструментов для управления погодой — специальный самолет Як-42Д Росгидромета. В его хвостовой части скрыт настоящий арсенал средств воздействия на облака: распылители жидкого азота и блок из 1024 пиропатронов с йодистым серебром.
В засушливые времена, когда страдают посевы, этот борт поднимается в воздух и буквально «засеивает» облака реагентами. Эта технология позволяет вызвать дождь над конкретными полями или увеличить осадки на 20-30%.
Впрочем, это всего одна из задач самолета. По своей сути он — уникальная летающая лаборатория, у которой нет аналогов. Когда ученым нужно исследовать атмосферу в труднодоступных районах, бортовые комплексы в реальном времени измеряют сотни параметров: от радиационного фона и состава воздуха до микроструктуры облаков и турбулентности.