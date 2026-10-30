«Стать коммерсантом»

Впрочем, это всего одна из задач самолета. По своей сути он — уникальная летающая лаборатория, у которой нет аналогов. Когда ученым нужно исследовать атмосферу в труднодоступных районах, бортовые комплексы в реальном времени измеряют сотни параметров: от радиационного фона и состава воздуха до микроструктуры облаков и турбулентности.