Суд взыскал с сетевой организации более 5 млн рублей за лесной пожар в Геленджике

Прокуратура направила в суд иск с требованием к сетевой организации возместить ущерб государственному лесному фонду на сумму более 4 млн руб. Также были рассчитаны затраты краевой лесоохранной службы на тушение огня — общий размер исковых требований превысил 5 млн руб.