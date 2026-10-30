Суд взыскал с сетевой организации более 5 млн рублей за лесной пожар в Геленджике
Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и установила причину лесного пожара, произошедшего в июле 2025 года в Кабардинском участковом лесничестве Геленджикского лесничества. Возгорание началось из-за обрыва высоковольтного электрокабеля. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.
Прокуратура направила в суд иск с требованием к сетевой организации возместить ущерб государственному лесному фонду на сумму более 4 млн руб. Также были рассчитаны затраты краевой лесоохранной службы на тушение огня — общий размер исковых требований превысил 5 млн руб.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.