В КБР число рыбных компаний выросло почти на 9%
Кавказские регионы показывают разнонаправленную динамику в рыбной отрасли: к началу октября 2026 года Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ставропольский край и Карачаево-Черкесия нарастили число компаний, тогда как в Дагестане и Ингушетии зафиксировано сокращение. Данные по итогам трёх кварталов приводит РБК Кавказ со ссылкой на аналитиков «Контур.Фокуса».
Лидером прироста стала Кабардино-Балкария: количество организаций в сферах рыболовства, рыбоводства и рыбопереработки выросло за девять месяцев на 8,7% — до 50 компаний. Северная Осетия увеличила базу на 6,3%, до 335 единиц, Карачаево-Черкесия — на 3,6% (29 организаций), Ставропольский край — на 3,1% (263).
Обратная картина в республиках восточного Кавказа. В Дагестане число предприятий сократилось на 2,5% — до 277 единиц. В Ингушетии падение наиболее ощутимо: минус 12,5%, в республике осталось всего семь компаний отрасли.
Общероссийский фон при этом слабый. К октябрю 2026 года в стране зарегистрировано 15,9 тыс. предприятий отрасли, что на 24 единицы (0,15%) меньше, чем в начале года. За три квартала зафиксировано 1,1 тыс. новых регистраций против 1,2 тыс. ликвидаций — баланс входа и выхода сложился отрицательным.