В КБР число рыбных компаний выросло почти на 9%

Общероссийский фон при этом слабый. К октябрю 2026 года в стране зарегистрировано 15,9 тыс. предприятий отрасли, что на 24 единицы (0,15%) меньше, чем в начале года. За три квартала зафиксировано 1,1 тыс. новых регистраций против 1,2 тыс. ликвидаций — баланс входа и выхода сложился отрицательным.