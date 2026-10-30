В Сочи обсудили взаимодействие вузов и бизнеса при подготовке специалистов

Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Никита Якубович рассказал, что банк на протяжении многих лет взаимодействует с образовательными организациями, в том числе для определения их потребностей в поддержке. По его словам, одна из задач такого сотрудничества — адаптация учебных программ к запросам работодателей и изменениям на рынке труда.