В Сочи обсудили взаимодействие вузов и бизнеса при подготовке специалистов
Представители университетов Юга России и Северного Кавказа обсудили востребованность выпускников на рынке труда, применение искусственного интеллекта в образовании и сотрудничество с работодателями. Региональная конференция «Больше чем обучение» прошла в Сочи при участии представителей Сбербанка и образовательных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
В первый день деловая программа включала лекции и обсуждения с участием представителей Сбера, Донского государственного технического университета, Дальневосточного федерального университета, Майкопского государственного технологического университета, Кубанского государственного университета и других образовательных организаций. В центре внимания были цифровые решения, развитие образовательной среды и способы адаптации университетских программ к меняющимся требованиям рынка труда.
Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова отметила, что взаимодействие вузов и работодателей должно выходить за рамки обмена опытом. По ее словам, студентам важно еще во время обучения знакомиться с практическими задачами бизнеса, осваивать современные технологии и развивать компетенции, необходимые для дальнейшего трудоустройства.
«Важно, чтобы университеты и бизнес вместе формировали образовательную среду будущего»,— подчеркнула госпожа Прохорова.
Во второй день состоялась панельная дискуссия с участием президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Ее участники рассмотрели вопросы лидерства и управления организациями в условиях быстрых изменений.
Завершилась конференция бизнес-симуляцией, в ходе которой участники разбирали практические ситуации, связанные с управлением изменениями, организацией командной работы и поиском решений. Формат предполагал моделирование рабочих процессов и обсуждение подходов к адаптации коллективов к новым условиям.
Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Никита Якубович рассказал, что банк на протяжении многих лет взаимодействует с образовательными организациями, в том числе для определения их потребностей в поддержке. По его словам, одна из задач такого сотрудничества — адаптация учебных программ к запросам работодателей и изменениям на рынке труда.
Конференция «Больше чем обучение» проводится СберУниверситетом в десятый раз. В 2026 году ее тема — «Научиться оптимизму: как найти новые возможности в современном мире». В рамках всей программы конференции выступили более 50 представителей бизнеса, науки, образования и искусства.