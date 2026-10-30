Более 40 компаний подали заявки на премию «Твердые знаки — 2026»

Региональный бизнес часто упирается в локальные границы. Я могу точно сказать: сегодня цифровые технологии помогают убрать эти стены. Мы видим на примере наших клиентов, что автоматизация процессов дает предсказуемость, большие данные — точность решений, а технологии — возможность расти экспоненциально. Премия — это точка входа в большую экосистему: она показывает, что твой бизнес не просто есть, а умеет расти технологично и системно.