В Анапе действует штормовое предупреждение из-за смерчей над морем
Завтра, 31 октября, на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Анапы.
Управление гражданской обороны и защиты населения просит жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности во время действия штормового предупреждения. Необходимо следить за изменениями погодных условий и не выходить в акваторию при ухудшении обстановки.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому номеру экстренных служб — 112.