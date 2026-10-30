Восстановленная школа № 15 в Новороссийске примет учеников после осенних каникул

Учебное заведение дважды пострадало во время массированных атак на город. Для оценки состояния здания провели экспертизу. Основные ремонтные работы уже завершены: укрепили подвальное помещение, заменили оконные блоки со стеклопакетами, устроили полы, нанесли на фасад декоративную штукатурку и закончили отделку внутренних помещений. Кроме того, территорию убрали и вывезли мусор.