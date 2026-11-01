В Черноземье 3 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +12°C
Во вторник, 3 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +3°C до +12°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +8°C, днем поднимется до +12°C, вечером будет +9°C, а ночью температура опустится до +7°C. Ветер до 3 м/с.
В Воронеже утром будет +8°C, днем воздух прогреется до +11°C, вечером столбик термометра покажет +10°C, а ночью температура вновь опустится до +8°C. Ветер до 3 м/с.
В Курске утром ожидается +8°C, днем будет до +10°C, вечером +9°C, а ночью температура опустится до +6°C. Ветер до 4 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +7°C, днем поднимется до +9°C, вечером будет +8°C, а ночью столбик термометра покажет +6°C. Ветер до 3 м/с.
В Орле утром ожидается +6°C, днем — +8°C, вечером столбик термометра снова покажет до +6°C, а ночью будет +3°C. Ветер до 4 м/с.
В Тамбове утром будет +7°C, днем — +10°C, вечером — +8°C, а ночью столбик термометра вновь покажет +7°C. Ветер до 3 м/с.