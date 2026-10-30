В Махачкале демонтируют незаконную постройку в русле реки Тарнаирки
В Махачкале начался демонтаж капитального строения, возведенного на русле реки Тарнаирки. Работы идут на улице Айвазовского (Перова), вблизи аварийных многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе администрации города.
К сносу приступили специалисты Управления координации капитального строительства городской администрации совместно с сотрудниками МБУ «Благоустройство». Собственник домовладения Магомед Гусейнов дал добровольное согласие на проведение работ.
Как пояснил начальник Управления координации капитального строительства Зураб Нугаев, демонтаж ведется в соответствии с дорожной картой по расчистке русла от капитальных сооружений. Освобожденная территория нужна для последующего укрепления грунта и оснований под аварийными многоквартирными домами — это позволит продолжить работы по восстановлению зданий и возвращению жильцов.
Расчистка Тарнаирки идет в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Незаконная застройка русел рек Талгинки и Тарнаирки затрудняет пропуск воды и повышает риск подтоплений в период весенних паводков.