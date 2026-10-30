В Махачкале демонтируют незаконную постройку в русле реки Тарнаирки

Как пояснил начальник Управления координации капитального строительства Зураб Нугаев, демонтаж ведется в соответствии с дорожной картой по расчистке русла от капитальных сооружений. Освобожденная территория нужна для последующего укрепления грунта и оснований под аварийными многоквартирными домами — это позволит продолжить работы по восстановлению зданий и возвращению жильцов.