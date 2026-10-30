В Архипо-Осиповке начали второй этап газификации
Подрядчик приступил к работам на первом участке второго этапа газификации Архипо-Осиповки. Распределительный газопровод проходит по улицам Школьной, Колхозной, Лесной, Ясной, Почтовой, Казачьей, Советской, Чайковского, а также по переулкам Заводскому, Кузнечному и Базарному. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
По его словам, параллельно работы идут на участках 4, 8 и 9. Там осталось проложить около 2 км, общая протяженность сетей на этих участках — примерно 22,5 км. Строительно-монтажные работы подрядчик планирует завершить до конца года.
После завершения всех работ подключиться к газу смогут жители улиц: Ореховая, Садовая, Новая, Морская, Курортная, Школьная, Пограничная, Чайковского, Персиковая, Сосновая, Красных Партизан, Ленина, Прибрежная, Строителей, Северная, Южная, Армейская, Земляничная, Береговая, переулков Глухой, Пионерский, Больничный, Кооперативный, Колхозный, Ленинский, Восточный, Южный, проезда Северного.
По программе догазификации сети подводят до границ участка бесплатно. Кроме того, для ряда категорий жителей действует краевая компенсация расходов на газификацию внутри участка — до 119,8 тыс. руб., субсидия может составлять до 113,6 тыс. руб. Уточнить, положена ли выплата, можно в управлении соцзащиты.