В Архипо-Осиповке начали второй этап газификации

По программе догазификации сети подводят до границ участка бесплатно. Кроме того, для ряда категорий жителей действует краевая компенсация расходов на газификацию внутри участка — до 119,8 тыс. руб., субсидия может составлять до 113,6 тыс. руб. Уточнить, положена ли выплата, можно в управлении соцзащиты.