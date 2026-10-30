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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Кавказ

За контрабанду сигарет в Северной Осетии у водителя изъяли BMW и 300 тысяч рублей

В Северной Осетии — Алании вынесен приговор по делу о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Алагирский районный суд назначил 25-летнему гражданину иностранного государства штраф в размере 300 тыс. руб. с конфискацией автомобиля BMW 520 в доход государства. Позицию государственного обвинения представляла Владикавказская транспортная прокуратура.
По данным следствия, мужчина спрятал в полости порога и передней панели своего автомобиля 750 пачек сигарет, не промаркированных российскими акцизными марками, и въехал на территорию России, не задекларировав табачные изделия. Нарушение выявлено сотрудниками таможни, продукция изъята и уничтожена.
Мария Хоперская