За контрабанду сигарет в Северной Осетии у водителя изъяли BMW и 300 тысяч рублей

По данным следствия, мужчина спрятал в полости порога и передней панели своего автомобиля 750 пачек сигарет, не промаркированных российскими акцизными марками, и въехал на территорию России, не задекларировав табачные изделия. Нарушение выявлено сотрудниками таможни, продукция изъята и уничтожена.