Конец анонимности криптовалюты
2008. Запуск биткойна
В октябре 2008 года человек под псевдонимом Сатоси Накамото опубликовал в сети «белую книгу» под названием «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» (.pdf, «Биткойн: пиринговая электронная платежная система»). Документ описывал систему электронных денег, позволяющую отправлять платежи напрямую между сторонами без участия финансовых институтов. В то время мир переживал последствия мирового финансового кризиса, подорвавшего доверие к традиционным банкам.
На раннем этапе биткойн (BTC) воспринимался как инструмент, обеспечивающий анонимность: транзакции не требовали указания имени, а адреса кошельков не были привязаны к реальным личностям. Однако публичный реестр всех операций — блокчейн — изначально делал историю перемещений монет открытой и отслеживаемой. В 2009-м был сгенерирован первый блок сети BTC — так называемый генезис-блок. Через год Сатоси Накамото прекратил публичную активность, передав контроль над кодом другим разработчикам.
С момента появления Сатоси Накамото в 2008-м версий, кто это, накопилось десятки. Журналист Такер Карлсон, к примеру, уверен, что за созданием BTC стоит ЦРУ. Весной 2026-го журналисты The New York Times заявили, что за псевдонимом Сатоси Накамото скрывается британский криптограф Адам Бэк — один из самых влиятельных людей в криптосообществе.
2010-е. Рост капитализации
В течение 2010-х BTC прошел путь от эксперимента энтузиастов до актива с капитализацией в сотни миллиардов долларов. На старте монета не имела реальной рыночной цены (менее $0,01). Весной 2010 года состоялась первая покупка — американец Ласло Ханеч заказал две пиццы за 10 тыс. BTC (по $0,0025 за монету). В 2013-м цена BTC преодолела отметку $1,1 тыс., в 2017-м — $19 тыс., в 2024-м — $100 тыс. Рост стоимости привлек внимание не только инвесторов, но и регуляторов, а также компаний, специализирующихся на анализе блокчейна.
Ключевым фактом этого периода стало появление и развитие методов деанонимизации. Поскольку блокчейн BTC представляет собой открытый реестр, любые транзакции остаются в нем навсегда. Аналитические фирмы начали сопоставлять адреса кошельков с данными бирж, которые в соответствии с требованиями KYC (Know Your Customer) собирают информацию о клиентах. Это позволило связывать цепочки транзакций с конкретными людьми. К концу десятилетия правоохранительные органы ряда стран начали публично сообщать о раскрытии преступлений с использованием криптовалют именно благодаря анализу блокчейна.
2020-е. Контроль бирж
Долгое время статус цифровых валют был неопределенным. В 2020-х рынки криптовалют перешли от эпохи «дикого Запада» к жесткому государственному регулированию, обязательной налоговой отчетности и признанию криптоактивов полноценным имуществом.
В США BTC и другие крупные децентрализованные криптовалюты признаны цифровыми товарами под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Налоговая служба (IRS) классифицирует криптовалюту как собственность. Любой обмен ее на фиат, оплата товаров или даже обмен одной на другую (например, BTC на ETH) является налоговым событием. Все криптобиржи, работающие с гражданами (Coinbase, Kraken, Gemini), обязаны иметь лицензии MSB в каждом штате и соблюдать федеральные правила по борьбе с отмыванием денег.
В России криптовалюта также официально признана имуществом. Права на нее защищаются в судебном порядке, ее можно наследовать или конфисковать. Криптовалюту запрещено использовать как средство платежа за товары, работы и услуги внутри страны. При этом ее можно использовать в рамках специальных экспериментальных режимов для трансграничных расчетов. Все легальные криптобиржи, операторы обмена и цифровые депозитарии обязаны входить в специальный реестр ЦБ РФ и обладать крупным минимальным капиталом (от 15 млн руб.).