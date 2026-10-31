Конец анонимности криптовалюты

В течение 2010-х BTC прошел путь от эксперимента энтузиастов до актива с капитализацией в сотни миллиардов долларов. На старте монета не имела реальной рыночной цены (менее $0,01). Весной 2010 года состоялась первая покупка — американец Ласло Ханеч заказал две пиццы за 10 тыс. BTC (по $0,0025 за монету). В 2013-м цена BTC преодолела отметку $1,1 тыс., в 2017-м — $19 тыс., в 2024-м — $100 тыс. Рост стоимости привлек внимание не только инвесторов, но и регуляторов, а также компаний, специализирующихся на анализе блокчейна.