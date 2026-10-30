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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Кавказ

Охранную зону памятника природы горы Кинжал закрепили на Ставрополье

На Ставрополье утверждена охранная зона памятника природы — горы Кинжал. Документ опубликован на портале правовой информации края 29 октября. Площадь охраняемой территории составила 0,21 гектара; в её границы вошли земли промышленности, транспорта и иных категорий.
С момента вступления документа в силу на охраняемой территории запрещена любая деятельность, способная негативно повлиять на природу памятника. Перечень ограничений охватывает геологическое изучение недр, включая добычу полезных ископаемых, взрывные работы, использование пиротехники, выжигание травостоя и разведение костров.
Под запретом также размещение токсичных отходов и уничтожение предупредительных аншлагов и информационных знаков.
Мария Хоперская