В Сукко второй год комплексно развивают территорию площадью более 49,7 га
31 октября девелоперская компания Bravo отмечает два года с момента выхода на рынок. С 2024 года компания реализует свой дебютный проект — жилой комплекс «Кипарис» в Сукко.
За это время на территории комплекса появились первые жилые корпуса и инфраструктурные объекты, а сейчас продолжается строительство новых домов, школы и детских садов.
В ЖК «Кипарис» на площади 141 200 кв. м уже возведены два жилых литера, медицинский центр, фонтан и несколько бассейнов. Также укреплена береговая линия, построена дамба протяжённостью 1 176 м, обустроен пешеходный маршрут и проведено озеленение территории на площади более 3,4 га.
Сейчас компания строит литеры 8-9, образовательный кластер со школой на 1 100 мест и детскими садами на 200 мест, отделения почты и полиции, коммерческий блок и плавательный комплекс. Продолжаются и работы по озеленению.
«Концепция комплекса, опирающаяся на символы Кипарисового озера, возникла не случайно: она стала метафорой здоровой среды и вековой истории. Столетние болотные кипарисы, Кипарисовое озеро, Чёрное море, плодородные виноградные поля — всё это расположено в шаговой доступности от комплекса и сочетается с городской инфраструктурой», — отметила коммерческий директор Bravo Елена Султанова.
Проект получил признание профессионального сообщества. В 2025 году ЖК «Кипарис» стал победителем в номинации «Лучшая курортная недвижимость комфорт-класса» и получил звание «Премьера года» как один из ключевых проектов для инвестиций.
В 2026 году проект был отмечен федеральной премией Urban Awards дипломом за вклад в развитие территории Анапского района. Кроме того, московский Бизнес-клуб и премия «Рекорды рынка недвижимости» включили ЖК «Кипарис» в топ-10 инвестиционно привлекательных объектов.
По итогам первого полугодия 2026 года на проект пришлось около 22% всех проданных лотов в Анапе. В «Кипарисе» реализовано более 1 100 квартир. В ближайшее время в часть из них переедут более 500 семей.
Помимо курортного направления, Bravo работает и в Краснодаре. В качестве генерального подрядчика компания построила и ввела в эксплуатацию более 200 тыс. кв. м жилой недвижимости: 105 тыс. кв. м в ЖК «Зеленодар» и 95 тыс. кв. м в ЖК «Смородина».
«Наши результаты — итог слаженной работы команды, для которой девелопмент стал призванием, а реализация проектов — источником вдохновения. Благодарю каждого за вклад в общее дело. Впереди ждут новые горизонты: более 1,5 млн кв. м жилой и курортной недвижимости, которые станут отличным вектором для развития», — прокомментировал основатель Bravo Аркадий Погосян.
Bravo поздравляет жителей своих проектов и сотрудников компании с праздником, желает благополучия и успехов в реализации намеченных планов.
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