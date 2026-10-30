Суд в Ставрополе заблокировал попытку дагестанского застройщика снять арест со счетов на 32 млн рублей

Как следует из определения от 13 октября 2026 года по делу № А63-21374/2026, основанием для отказа стала неуплата государственной пошлины. Суд указал, что итоговое решение по иску прокуратуры к ООО «Двигатель» и Георгиевскому техникуму механизации (о признании ничтожным допсоглашения к госконтракту № 091-ОКК) еще не вступило в законную силу. В связи с этим компания не имеет права на льготу по уплате пошлины.