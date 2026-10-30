Суд в Ставрополе заблокировал попытку дагестанского застройщика снять арест со счетов на 32 млн рублей
Арбитражный суд Ставропольского края оставил без движения ходатайство ООО «Двигатель» (Республика Дагестан) об отмене обеспечительных мер. Компания не смогла добиться разморозки своих банковских счетов, на которые суд ранее наложил арест в размере 32,55 млн рублей по иску краевой прокуратуры. Об этом сообщается в определении суда.
Как следует из определения от 13 октября 2026 года по делу № А63-21374/2026, основанием для отказа стала неуплата государственной пошлины. Суд указал, что итоговое решение по иску прокуратуры к ООО «Двигатель» и Георгиевскому техникуму механизации (о признании ничтожным допсоглашения к госконтракту № 091-ОКК) еще не вступило в законную силу. В связи с этим компания не имеет права на льготу по уплате пошлины.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Двигатель» зарегистрировано в 2001 году в Каспийске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Халисат Гасанова. Выручка за 2025 год составляет 507,72 млн рублей, прибыль — 30,42 млн рублей.
Согласно статье 333.21 Налогового кодекса РФ, за подачу заявления об отмене обеспечения иска организация обязана уплатить госпошлину в размере 30 000 рублей. Поскольку подтверждающий оплату документ к ходатайству приложен не был, суд дал обществу срок до 13 ноября 2026 года для устранения нарушения. В случае неуплаты заявление будет возвращено.
Напомним, обеспечительные меры были приняты судом 28 сентября 2026 года. Иск прокуратуры направлен на возврат средств по контракту, допсоглашение к которому, по версии надзорного ведомства, нарушает законодательство.