В Уфе завершился Российский энергетический форум

За три дня работы РЭФ состоялись заседания десятков тематических секций, конференций, мастерклассов и бизнесвстреч, включая конкурс «Электромастер Урала», спонсором которого выступило ООО «Башкирэнерго». По итогам мероприятия АО «БЭСК» награждено благодарностью Премьерминистра Правительства РБ Александра Шельдяева «За содействие в организации и проведении на высоком профессиональном уровне мероприятий деловой программы РЭФ», а также удостоено диплома «За современный дизайн стенда». Башкирская электросетевая компания подтвердила статус драйвера развития отрасли. Уровень экспертных позиций, представленных на форуме, наглядно отражает её роль в формировании стратегических направлений электроэнергетики не только республики, но и всей страны.