В Уфе завершился Российский энергетический форум
С 28 по 30 октября в уфимском выставочном комплексе «Экспо» прошли Российский энергетический форум (РЭФ) и международная специализированная выставка «Энергетика Урала». Форум объединил отечественные предприятия, научные организации и партнёров из ближнего зарубежья, став важной площадкой для обсуждения технологических и управленческих решений в электроэнергетике.
В первый день форума глава Республики Башкортостан Радий Хабиров вручил государственные награды лучшим работникам отрасли. Среди награждённых — три сотрудника ООО «Башкирэнерго».
Одним из ключевых событий деловой программы стала секция «Интеллектуальные сети: цифровая трансформация электросетевого комплекса», организованная АО «БЭСК». В рамках проекта «Смарт Грид 2.0» компания представила переход на единый программнотехнический комплекс для сбора и обработки данных распределительной сети, а также решения по локализации повреждений в сетях 6–10 кВ, применению ИИ для прогнозирования отказов и развитию информационного моделирования объектов электросетевого хозяйства. Как отметил модератор секции, член Правления — заместитель генерального директора — главный инженер ООО «Башкирэнерго» Олег Шамшович, состоявшийся обмен мнениями станет прочной основой для внедрения эффективных технологий.
Важным событием стала секция «КСО в энергетике: от отдельных инициатив к системному социальному партнёрству». Директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» Юлия Казанская представила итоги социальной деятельности компании — поддержку работников и их семей, помощь детским домам и хоспису, популяризацию здорового образа жизни. Участники секции высоко оценили опыт ведущей сетевой компании республики как пример системного подхода к социальной повестке в энергетике и регионе.
Сотрудники АО «БЭСК» также выступили в качестве спикеров на ряде профильных секций форума. Они представили экспертные позиции в дискуссиях по темам «Примирительные процедуры в ТЭК: медиативные соглашения, рассмотрение споров третейским судом», «Электросетевое хозяйство в СНТ: проблемы и пути решения», «Тарифы и регулирование: баланс интересов государства и бизнеса», «Автоматизация с применением информационной безопасности промышленных площадок и энергосистем: практические кейсы», а также «Грани и пределы развития электроэнергетики».
Отдельное внимание участников привлекла ярмарка вакансий, в которой приняли активное участие представители Башкирской электросетевой компании: соискатели смогли напрямую пообщаться со специалистами кадровой службы, узнать об открытых вакансиях и условиях трудоустройства.
По традиции завершающий день форума был посвящён молодёжи. Для нее АО «БЭСК» также подготовило насыщенную креативную программу с квестом и розыгрышем призов. Большой интерес вызвала «Встреча без галстуков», где студенты вузов и ссузов смогли пообщаться с руководством ведущих энергокомпаний региона.
За три дня работы РЭФ состоялись заседания десятков тематических секций, конференций, мастерклассов и бизнесвстреч, включая конкурс «Электромастер Урала», спонсором которого выступило ООО «Башкирэнерго». По итогам мероприятия АО «БЭСК» награждено благодарностью Премьерминистра Правительства РБ Александра Шельдяева «За содействие в организации и проведении на высоком профессиональном уровне мероприятий деловой программы РЭФ», а также удостоено диплома «За современный дизайн стенда». Башкирская электросетевая компания подтвердила статус драйвера развития отрасли. Уровень экспертных позиций, представленных на форуме, наглядно отражает её роль в формировании стратегических направлений электроэнергетики не только республики, но и всей страны.
ООО «Башкирэнерго»Реклама