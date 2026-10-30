Три кавказские республики вошли в топ-10 по темпам роста цветочного бизнеса

Сама структура прироста в республиках подтверждает вывод аналитиков о том, что быстрейший рост показывает малая розница. На общероссийском уровне 93,4% цветочного рынка приходится на ИП, и их доля продолжает расти за счёт юридических лиц, число которых сокращается третий год подряд (минус 3,38% с начала 2026 года). Формат «цветочная студия — небольшая точка — доставка» с минимальными вложениями идеально ложится на предпринимательскую специфику горских республик, где преобладают малые и микробизнес-формы.