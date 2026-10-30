Три кавказские республики вошли в топ-10 по темпам роста цветочного бизнеса
Аналитики Контур.Фокуса, изучив цветочный рынок России по состоянию на октябрь 2026 года, обнаружили, что самые быстрые темпы прироста продавцов цветов сконцентрированы на Северном Кавказе. В десятке быстрорастущих регионов республики Дагестан, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия заняли сразу три позиции.
Северная Осетия — Алания стала третьей в стране по темпам роста: число цветочных бизнесов в республике увеличилось со 105 до 124, прибавив 19 участников, или 18,10%. Карачаево-Черкесия расположилась следом с показателем 15,15% — с 66 до 76 участников (+10). Дагестан замыкает десятку с приростом 11,36%: за девять месяцев 2026 года число продавцов цветов выросло с 273 до 304, или на 31 бизнес. По абсолютному значению прибавки среди трёх кавказских республик лидирует именно Дагестан.
Для сравнения: среднероссийский темп прироста с начала года составил лишь 3,64% (с 40 569 до 42 046 участников), то есть кавказские регионы растут втрое-вчетверо быстрее рынка. Абсолютные же лидеры по числу участников — Московская область (3 655), Москва (3 497) и Краснодарский край (2 399) — показывают куда более скромную динамику: 3,63%, 2,79% и 5,08% соответственно.
Сама структура прироста в республиках подтверждает вывод аналитиков о том, что быстрейший рост показывает малая розница. На общероссийском уровне 93,4% цветочного рынка приходится на ИП, и их доля продолжает расти за счёт юридических лиц, число которых сокращается третий год подряд (минус 3,38% с начала 2026 года). Формат «цветочная студия — небольшая точка — доставка» с минимальными вложениями идеально ложится на предпринимательскую специфику горских республик, где преобладают малые и микробизнес-формы.