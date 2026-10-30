АО «БЭСК» приняло участие в молодежном дне на РЭФ-2026

Заключительный день Российского энергетического форума в Уфе прошел под эгидой молодежи. «Гвоздем» программы стала «Встреча без галстуков» (интерактив студентов энергетических специальностей с руководителями ведущих энергокомпаний Башкирии). АО «БЭСК» на ней представил главный инженер ООО «Башкирэнерго» Олег Шамшович. Будущие энергетики интересовались вопросами карьерного роста, технологическими трендами в отрасли и перспективами их развития. В конце встречи отличившиеся участники были награждены памятными призами от компаний за самые интересные вопросы.