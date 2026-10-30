Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №202

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

АО «БЭСК» приняло участие в молодежном дне на РЭФ-2026

Заключительный день Российского энергетического форума в Уфе прошел под эгидой молодежи. «Гвоздем» программы стала «Встреча без галстуков» (интерактив студентов энергетических специальностей с руководителями ведущих энергокомпаний Башкирии). АО «БЭСК» на ней представил главный инженер ООО «Башкирэнерго» Олег Шамшович. Будущие энергетики интересовались вопросами карьерного роста, технологическими трендами в отрасли и перспективами их развития. В конце встречи отличившиеся участники были награждены памятными призами от компаний за самые интересные вопросы.
[ "\u00AB\u0412\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0430 \u0431\u0435\u0437 \u0433\u0430\u043B\u0441\u0442\u0443\u043A\u043E\u0432\u00BB \u0441 \u0440\u0443\u043A\u043E\u0432\u043E\u0434\u0438\u0442\u0435\u043B\u044F\u043C\u0438 \u044D\u043D\u0435\u0440\u0433\u043A\u043E\u043C\u043F\u0430\u043D\u0438\u0439 \u0440\u0435\u0441\u043F\u0443\u0431\u043B\u0438\u043A\u0438" ]

«Встреча без галстуков» с руководителями энергкомпаний республики

ООО «Башкирэнерго»

Также в лаунж-зоне АО «БЭСК» представители объединения молодежи компании организовали для гостей увлекательную программу с прохождением квеста, викториной и лотереей. Более того, студенты получили возможность примерить на себе спецодежду электромонтера Башкирэнерго и сфотографироваться на память. За активное участие ребята были поощрены фирменным мерчем.
Молодежный день выдался насыщенным на мероприятия: от деловых игр до энергетического диктанта и научно-познавательного конкурса.
ООО «Башкирэнерго»Реклама
«Новости бизнеса». Пресс-релизы. «Ъ-Уфа»
Башкирская электросетевая компания. Партнерский проект «Ъ-Уфа»