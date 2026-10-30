Суд конфисковал имущество махачкалинского пристава, купленное на неподтвержденные доходы
По иску прокуратуры Дагестана суд обратил в доход государства имущество, приобретенное бывшим руководителем территориального отдела службы судебных приставов по Ленинскому району Махачкалы на неподтвержденные доходы. Решение Кировского районного суда Махачкалы вступило в законную силу — апелляционная жалоба ответчиков осталась без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
Поводом стала проверка исполнения антикоррупционного законодательства, которую республиканская прокуратура провела в отношении экс-руководителя приставов. Установлено, что в 2017–2018 годах он и его супруга приобрели две квартиры и транспортное средство, впоследствии реализованное. Совокупные расходы на эти покупки превысили доходы служащего и его жены за три года, предшествующие сделкам, а законность происхождения денег не была подтверждена.
В целях взыскания в федеральную собственность имущества, приобретенного на неподтверждённые доходы, прокуратура направила иск в суд. Требования удовлетворены полностью: в доход государства обращены две квартиры и денежные средства в размере 1,5 млн руб. — эквивалент стоимости проданного автомобиля.