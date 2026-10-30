Суд конфисковал имущество махачкалинского пристава, купленное на неподтвержденные доходы

Поводом стала проверка исполнения антикоррупционного законодательства, которую республиканская прокуратура провела в отношении экс-руководителя приставов. Установлено, что в 2017–2018 годах он и его супруга приобрели две квартиры и транспортное средство, впоследствии реализованное. Совокупные расходы на эти покупки превысили доходы служащего и его жены за три года, предшествующие сделкам, а законность происхождения денег не была подтверждена.