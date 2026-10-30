Жительница Осетии обвиняется в хищении выплат матери погибшего в СВО

По предварительным данным, подозреваемая была хорошо знакома с матерью своего одноклассника, погибшего в ходе специальной военной операции, и знала, что женщина получила предусмотренные законом выплаты в связи с гибелью сына. Именно знание о деньгах и родственная для сельского села степень знакомства легли в основу схемы: войдя в доверие, фигурантка попросила в долг 1,1 млн руб., объяснив заем необходимостью приобретения жилья в рамках социальной программы. Потерпевшая перевела указанную сумму на банковский счет обвиняемой, после чего средства были обналичены и потрачены на личные нужды.