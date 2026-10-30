Бары в Ростове, Таганроге и Сальске поймали на продаже алкоголя навынос
В Ростовской области выявили заведения общепита, незаконно продававшие алкоголь навынос. Об этом сообщили в региональном департаменте потребительского рынка.
Рейды прошли сразу в нескольких городах. В Таганроге алкоголь «с собой» отпускал ресторан на Большом проспекте. В Ростове-на-Дону аналогичное нарушение зафиксировали в точке общепита на улице Советской — в самом центре города, а не на периферии, куда обычно выносят тихие схемы. В Сальске один из баров поймали на том же нарушении уже повторно.
Продажа алкоголя навынос в заведениях общественного питания — серьезное нарушение лицензионных требований. Для организаций санкции составляют до 300 тыс. руб., с риском аннулирования лицензии; для ИП — штраф до 40 тыс. руб.