DOGMA признана девелопером года в Краснодарском крае по версии «Авито Недвижимость»
DOGMA стала победителем первой отраслевой премии «Формула доверия» от «Авито Недвижимость» в номинации «Девелопер года» в Краснодарском крае. Именно этот регион около 15 лет назад стал отправной точкой развития компании.
Премия «Формула доверия» впервые прошла в 2026 году. Победителей определили с помощью скоринговой модели «Авито Недвижимость», которая учитывает пользовательские метрики аудитории платформы, отзывы жителей, результаты речевой аналитики звонков в отделы продаж и соблюдение девелоперами сроков сдачи объектов.
«Доверие нужно подтверждать каждый день конкретными результатами. Для нас это качество строительства, выполнение обязательств и создание среды, в которой людям комфортно жить, растить детей и строить планы на будущее. Краснодарский край – регион, с которого начиналась история компании, поэтому признание здесь особенно ценно для нас. За прошедшие годы компания выросла в федерального девелопера, но масштаб бизнеса не меняет главного принципа: за каждым нашим проектом стоят люди. И наша задача – оправдывать это доверие не словами, а делом», – отметил Денис Морозов, президент ГК DOGMA.
«Прежде чем запустить премию, мы провели исследование о том, как люди выбирают квартиру в новостройке. Цена и локация по-прежнему важны, но, покупатели также проверяют качество сданных корпусов, инфраструктуру, транспортную доступность, изучают опыт текущих жильцов и надежность застройщика. Эти наблюдения легли в основу критериев премии: мы оцениваем проекты по тем сигналам, на которые сами покупатели опираются при выборе жилья. Результаты «Формулы доверия» действительно отражают то, как выбирают жилье 40 млн пользователей нашей платформы», – добавил Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости
Кроме победы в номинации «Девелопер года» были отдельно отмечены и жилые комплексы. Так, среди объектов в Краснодарском крае сразу два ЖК от компании DOGMA стали лидерами: жилой квартал «Догма Парк» в номинации «Желанный проект». Здесь при анализе больших данных учитывали устойчивый интерес к проектам: как часто пользователь просматривает и сохраняет карточку ЖК, возвращается к объекту и переходит к контактам застройщика. В номинации «Выбор семей с детьми» победу одержал микрорайон «Самолёт». Здесь фокус скоринговой системы был смещен в пользу финальных этапов воронки, доступных для отслеживания на «Авито Недвижимость», таких как конверсия в контакт с застройщиком — например, чтобы уточнить информацию или обсудить условия покупки квартиры.
Сегодня компания строит более 2,6 млн кв. м в пяти регионах России, развивая концепцию комплексного развития территорий. Помимо жилых домов, компания создает социальную инфраструктуру, общественные пространства и все условия для комфортной городской жизни.
ЖК «Догма Парк»
Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ПАРК 21».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.
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ЖК «Самолет»
Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
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Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ПАРК 21».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.
erid: F7NfYUJCUneVewx7rQRa
ЖК «Самолет»
Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
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