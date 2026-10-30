DOGMA признана девелопером года в Краснодарском крае по версии «Авито Недвижимость»

Кроме победы в номинации «Девелопер года» были отдельно отмечены и жилые комплексы. Так, среди объектов в Краснодарском крае сразу два ЖК от компании DOGMA стали лидерами: жилой квартал «Догма Парк» в номинации «Желанный проект». Здесь при анализе больших данных учитывали устойчивый интерес к проектам: как часто пользователь просматривает и сохраняет карточку ЖК, возвращается к объекту и переходит к контактам застройщика. В номинации «Выбор семей с детьми» победу одержал микрорайон «Самолёт». Здесь фокус скоринговой системы был смещен в пользу финальных этапов воронки, доступных для отслеживания на «Авито Недвижимость», таких как конверсия в контакт с застройщиком — например, чтобы уточнить информацию или обсудить условия покупки квартиры.