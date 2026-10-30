Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №202

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
ПрикамьеНовости компаний

«Т Плюс»: в 2026 году после ремонта теплосетей в Перми уложено более 40 тыс. нового асфальта

Энергетики Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в городе Перми подвели итоги летнего благоустройства. Всего после земляных работ по ремонту теплосетей в краевой столице заасфальтировано свыше 40 тыс. кв. метров территорий. Это на 5 тысяч метров больше, чем в 2025 году. Новое покрытие появилось как на проезжей части, так и на пешеходных маршрутах.
«Восстановление территории — это та часть ремонта, по которой горожане судят о работе энергетиков в целом. Мы относимся к благоустройству как к обязательству перед городом и жителями, всегда стремимся, чтобы после наших модернизаций на улицах Перми было лучше, чем до их начала», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.
Кроме асфальта, в местах обновления теплосетей появилось 8 тысяч квадратных метров нового газона, а дорожные кромки укрепили 950 погонными метрами бордюра из высокопрочных материалов. Под покрытием уложено прочное основание, на которое использовано 20 тыс. тонн песчано-гравийной смеси, 15 тыс. тонн щебня и 7 тыс. тонн асфальтобетона в финишном слое.
К нагрузкам отопительного сезона 2026/27 энергетики подготовили 2056 км тепловых сетей, четыре ТЭЦ, три водогрейные и 25 малых котельных, 12 насосных станций и 380 центральных тепловых пунктов.
В Индустриальном и Кировском районах города обновили трубы на Магистральной, Ласьвинской и Космонавта Леонова. Всего в Перми уложено 6 км новых тепломагистралей, по краю — 12,5 км. С 2015 года «Т Плюс» заменила в регионе около 500 км сетей, построила 3 насосные станции и 29 газовых котельных. Это существенная часть системных инвестиций компании в развитие теплоснабжающего комплекса Прикамья.

О Пермском филиале «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7.

О группе «Т Плюс»

Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч.

В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»Реклама