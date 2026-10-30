В Ставрополе впервые на Северном Кавказе заработала сеть 5G
Ставрополь стал первым городом Северного Кавказа, где запустили сеть связи пятого поколения. Технология работает на действующих частотах LTE в диапазоне 2100 МГц. Сеть развернули в нескольких точках краевого центра.
Первую базовую станцию разместили на Чапаевском проезде, рядом с фармацевтической фабрикой. По замыслу разработчиков, использование 5G на подобных производствах позволит внедрять системы автоматизации и роботизации, для работы которых необходимы высокая скорость передачи данных и минимальная задержка сигнала.
Работу сети также проверили в районах с разной нагрузкой на телекоммуникационное оборудование. В частности, точки доступа появились в частном секторе на Ташле и коттеджном поселке «Новая деревня», где нагрузка оценивается как умеренная. Участки с высокой нагрузкой выбрали в парке Победы и на проспекте Российском.
Исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Ставропольского края Виталий Шевченко отметил, что регион ранее стал первым в Северо-Кавказском федеральном округе, где заработала отечественная базовая станция. По его словам, развитие инфраструктуры связи создает условия для внедрения на предприятиях технологий искусственного интеллекта и роботизации.
Директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников пояснил, что запуск 5G на частотах LTE проводится по принципу технологической нейтральности. «Это позволяет одновременно задействовать этот частотный ресурс для сетей четвертого и пятого поколений и постепенно расширять территорию присутствия 5G без ожидания строительства полностью отдельной инфраструктуры на новых частотах»,— сообщил он.