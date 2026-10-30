В Ставрополе впервые на Северном Кавказе заработала сеть 5G

Работу сети также проверили в районах с разной нагрузкой на телекоммуникационное оборудование. В частности, точки доступа появились в частном секторе на Ташле и коттеджном поселке «Новая деревня», где нагрузка оценивается как умеренная. Участки с высокой нагрузкой выбрали в парке Победы и на проспекте Российском.