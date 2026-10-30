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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

НОВИКОМ участвует в обновлении поездов Петербургского метрополитена

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) принял участие в обновлении подвижного состава Петербургского метрополитена. Льготное финансирование, предоставленное банком, направлено на разработку документации и обновление оборудования для выпуска вагонов «Балтиец-2».

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

НОВИКОМ предоставил средства с использованием механизма Кластерной инвестиционной платформы (КИП). Это совместный проект Минпромторга России, Фонда развития промышленности, корпорации развития и ВЭБ.РФ по поддержке производства приоритетной продукции российских промышленных предприятий.
Льготное финансирование НОВИКОМа направлено на разработку конструкторской документации новых поездов «Балтиец-2». В них обновили элементы управления и безопасности, усовершенствовали систему вентиляции и интерьер вагонов, установили интерактивные медиаэкраны с навигацией и справочной информацией для пассажиров.
«Финансовая поддержка банка с применением мер господдержки дала возможность предприятию реализовать крупный проект, который способствует развитию отрасли транспортного машиностроения и меняет облик Петербургского метрополитена. Важно, что поезда метро «Балтиец-2», воплотившие в себе передовые технологии, уже активно используются жителями Северной столицы. Для НОВИКОМа большая честь внести свой вклад в историю Октябрьского электровагоноремонтного завода, которая насчитывает уже два столетия», — сказал заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.
НОВИКОМ принимает участие в самом масштабном за последние 30 лет обновлении подвижного состава Петербургского метрополитена, в рамках которого до 2031 года город получит 950 новых вагонов метро. Современные поезда производят на Октябрьском электровагоноремонтном заводе в Санкт-Петербурге, который недавно отметил 200-летний юбилей.

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

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Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

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Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»Реклама
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