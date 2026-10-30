В Ростовской области запустили два новых межмуниципальных автобусных маршрута
В Ростовской области начали работать два новых межмуниципальных автобусных маршрута, связывающих Ростов-на-Дону с поселком Дорожным и хутором Ленина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Перевозки выполняет ООО «ТрансЭкспорт». Маршрут № 527 соединяет Центральный рынок в Ростове с поселком Дорожным, № 759 — улицу Миронова в донской столице с хутором Ленина, где расположен торговый комплекс «Агромолл». Отмечается, что для обслуживания направлений предусмотрены автобусы большого класса с кондиционерами, терминалами безналичной оплаты и электронными информационными табло.
Кроме того, к работе приступили перевозчики на двух действующих межмуниципальных маршрутах. ООО «Экспрессервис» обслуживает направление № 775 между поселком Синегорским и Ростовом-на-Дону. Маршрут № 715/2 Ростов-на-Дону — Заветное — Ростов-на-Дону передан индивидуальному предпринимателю.
Автобусы маршрута № 715/2 следуют через станицу Егорлыкскую, поселок Целину, Сальск, Пролетарск, поселки Орловский и Зимовники, а также село Дубовское. На линии работают автобусы среднего класса, оснащенные кондиционерами и багажными отделениями.