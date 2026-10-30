В Ростовской области запустили два новых межмуниципальных автобусных маршрута

Перевозки выполняет ООО «ТрансЭкспорт». Маршрут № 527 соединяет Центральный рынок в Ростове с поселком Дорожным, № 759 — улицу Миронова в донской столице с хутором Ленина, где расположен торговый комплекс «Агромолл». Отмечается, что для обслуживания направлений предусмотрены автобусы большого класса с кондиционерами, терминалами безналичной оплаты и электронными информационными табло.