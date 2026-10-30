На Дону открыли движение по обновленному участку трассы Шахты — Белая Калитва

Капитальный ремонт участка протяженностью почти восемь километров завершили в срок. Из областного бюджета на работы направлено около 492 млн руб. Дорожники уложили новое покрытие, обустроили пересечения и примыкания, установили более двух километров барьерного ограждения, дорожные знаки и нанесли разметку. В проект вошли и сопутствующие объекты: две посадочные площадки с остановочными комплексами, пешеходные дорожки и освещение — то есть обустройство шло по всему уличному каркасу, а не только по полотну для машин.