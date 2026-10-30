На Дону открыли движение по обновленному участку трассы Шахты — Белая Калитва
В Ростовской области открыли движение по обновлённому участку автодороги Шахты — Белая Калитва. Первой по обновленному полотну прошла колонна строительной техники, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Капитальный ремонт участка протяженностью почти восемь километров завершили в срок. Из областного бюджета на работы направлено около 492 млн руб. Дорожники уложили новое покрытие, обустроили пересечения и примыкания, установили более двух километров барьерного ограждения, дорожные знаки и нанесли разметку. В проект вошли и сопутствующие объекты: две посадочные площадки с остановочными комплексами, пешеходные дорожки и освещение — то есть обустройство шло по всему уличному каркасу, а не только по полотну для машин.
Эта трасса — давняя «точка боли» региона: жалобы на ее состояние поступали еще с 2021 года. Ответом стала поэтапная стратегия ремонта. В 2025 году завершили первый этап — обновили десять километров дороги. Сейчас сдан второй участок — те самые восемь километров за 492 млн руб. Остается привести в порядок еще семь километров: контракт на завершающий этап уже заключён, работы запланированы на 2027 год.