В Новороссийске дважды пройдут учебные стрельбы

Во время учений в акватории моря у Новороссийска запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, которые не подлежат государственной регистрации. В список также входят прогулочные, спортивные и надувные суда, плавсредства для занятий спортом на воде (гидроциклы, виндсерфинг, сапборды, доски и их аналоги).