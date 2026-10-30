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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Новороссийск

В Новороссийске дважды пройдут учебные стрельбы

Завтра, 31 октября, в Новороссийске дважды проведут учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.
Учения запланированы с 11:00 до 13:00 и с 18:00 до 23:59 в акватории морского порта города. Специалисты будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок.
Во время учений в акватории моря у Новороссийска запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, которые не подлежат государственной регистрации. В список также входят прогулочные, спортивные и надувные суда, плавсредства для занятий спортом на воде (гидроциклы, виндсерфинг, сапборды, доски и их аналоги).
Алина Зорина