Двое дагестанцев подозреваются в организации выезда мигрантов за взятки

По версии следствия, с июля 2025 года по январь 2026 года подозреваемые за денежное вознаграждение организовывали беспрепятственный выезд иностранных граждан через международный аэропорт Махачкалы — в том числе тех, кто уже нарушил миграционное законодательство РФ. Один из фигурантов, используя служебное положение, не проводил предусмотренные законом проверки и не принимал мер к привлечению иностранцев к административной ответственности, получая за это незаконное вознаграждение.