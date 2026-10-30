Двое дагестанцев подозреваются в организации выезда мигрантов за взятки
В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции — фигурантами стали двое местных жителей. Подозреваемым вменяются статьи УК РФ об организации незаконной миграции (пп. «а», «б», «д» ч. 2 ст. 322.1), превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286) и получении взятки (ч. 3 ст. 290), сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По версии следствия, с июля 2025 года по январь 2026 года подозреваемые за денежное вознаграждение организовывали беспрепятственный выезд иностранных граждан через международный аэропорт Махачкалы — в том числе тех, кто уже нарушил миграционное законодательство РФ. Один из фигурантов, используя служебное положение, не проводил предусмотренные законом проверки и не принимал мер к привлечению иностранцев к административной ответственности, получая за это незаконное вознаграждение.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений и выявление иных причастных лиц.