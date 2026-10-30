НОВИКОМ профинансировал приобретение оборудования для испытаний ракетных двигателей в МГТУ им. Н.Э. Баумана

НОВИКОМ на протяжении многих лет поддерживает образовательные проекты, направленные на подготовку инженерных кадров для промышленности. Ранее при содействии банка в МГТУ им. Н.Э. Баумана были открыты музей авиадвигателей и компьютерный класс. В 2025 году вклад НОВИКОМа в развитие инженерного образования был отмечен на федеральном уровне. Банк стал лауреатом премии GenerationS Innovation Award в номинации «Инновационный вклад в развитие инженерного образования» за содействие в реализации научно-практических инициатив МГТУ им. Н.Э. Баумана.