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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

НОВИКОМ профинансировал приобретение оборудования для испытаний ракетных двигателей в МГТУ им. Н.Э. Баумана

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) при участии Фонда технологического лидерства МГТУ им. Н.Э. Баумана профинансировал приобретение вакуумного стенда для испытаний ракетных двигателей малой тяги. Новая установка расширит возможности университета по подготовке инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.
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Вакуумный стенд Бауманка

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Новый вакуумный стенд установлен на кафедре «Ракетные двигатели» и поможет преподавателям, аспирантам и студентам вуза проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Оборудование также будет востребовано для повышения квалификации сотрудников отраслевых предприятий и выполнения заказов государственных и коммерческих организаций.
Испытательный стенд позволяет измерять технические параметры двигателей в условиях, приближенных к космическому вакууму, что особенно важно для тестирования работы силовых установок.
«Для предприятий Ростеха особое значение имеет подготовка квалифицированных инженерных кадров, способных решать сложные технологические задачи. Чтобы молодые специалисты соответствовали требованиям ракетно-космической отрасли, они должны уже во время учебы участвовать в исследованиях и получать практический опыт на современном оборудовании. НОВИКОМ вносит свой вклад в поддержку проектов, открывающих студентам Бауманки новые возможности для профессионального развития. В перспективе это позволит повысить уровень подготовки молодых специалистов, а также укрепить технологическое лидерство отечественной промышленности», — поделился старший вице-президент банка НОВИКОМ Саид Аминов.
НОВИКОМ на протяжении многих лет поддерживает образовательные проекты, направленные на подготовку инженерных кадров для промышленности. Ранее при содействии банка в МГТУ им. Н.Э. Баумана были открыты музей авиадвигателей и компьютерный класс. В 2025 году вклад НОВИКОМа в развитие инженерного образования был отмечен на федеральном уровне. Банк стал лауреатом премии GenerationS Innovation Award в номинации «Инновационный вклад в развитие инженерного образования» за содействие в реализации научно-практических инициатив МГТУ им. Н.Э. Баумана.

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

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Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

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Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

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