Эколого-биологический центр «Кубань» банкротят из-за долга в 30,5 млн рублей

Анализ хронологии взыскания показывает, что задолженность формировалась на протяжении нескольких лет. В частности, решениями суда от 2023–2026 годов с центра в пользу министерства природных ресурсов Краснодарского края взыскивались долги по целому ряду договоров аренды. Суммы отдельных взысканий варьировались от нескольких сотен тысяч до более чем 8 млн руб. Несмотря на наличие вступивших в силу исполнительных документов, до настоящего времени образовавшаяся задолженность не была погашена должником. В ходе заседания представитель министерства экономики подтвердил, что средства в бюджет не поступали, а доказательств обратного должник, согласно ст. 65 АПК РФ, не представил.