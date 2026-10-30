Эколого-биологический центр «Кубань» банкротят из-за долга в 30,5 млн рублей
Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Научно-производственный эколого-биологический центр „Кубань“». Соответствующее определение опубликовано в картотеке инстанции.
Инициатором банкротного процесса выступило министерство экономики Краснодарского края, которое в силу регионального законодательства является уполномоченным органом по представлению требований субъекта РФ в делах о несостоятельности.
Поводом для обращения в суд послужила многолетняя и системная задолженность центра по договорам аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности.
Как следует из материалов дела, общая сумма претензий, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами Арбитражного суда Краснодарского края, превышает 30,4 млн руб. В эту сумму включены 30,12 млн руб. основного долга и 359,21 тыс. руб. финансовых санкций (пеней и неустоек).
Анализ хронологии взыскания показывает, что задолженность формировалась на протяжении нескольких лет. В частности, решениями суда от 2023–2026 годов с центра в пользу министерства природных ресурсов Краснодарского края взыскивались долги по целому ряду договоров аренды. Суммы отдельных взысканий варьировались от нескольких сотен тысяч до более чем 8 млн руб. Несмотря на наличие вступивших в силу исполнительных документов, до настоящего времени образовавшаяся задолженность не была погашена должником. В ходе заседания представитель министерства экономики подтвердил, что средства в бюджет не поступали, а доказательств обратного должник, согласно ст. 65 АПК РФ, не представил.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что предприятие фактически не обладает ликвидными активами. Судом были сделаны запросы в регистрирующие органы, по результатам которых установлено, что за ООО «НПЭБЦ «Кубань» имущество не числится. Более того, в материалы дела не поступили сведения о реализации какого-либо имущества в течение трех лет, предшествовавших возбуждению дела о банкротстве.
Суд постановил ввести процедуру наблюдения сроком до 4 февраля 2027 года, когда назначено первое судебное заседание по рассмотрению дела по существу. Временным управляющим утверждена Ольга Александровна Круглова (номер в реестре СРО 379, Союз АУ «Возрождение»).
Суд возложил на руководителя центра прямую обязанность: не позднее чем через 15 дней с даты утверждения управляющего предоставить ему и в арбитражный суд полный перечень имущества должника, имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность компании за три года до введения наблюдения. Руководитель также обязан ежемесячно информировать управляющего об изменениях в составе активов.
Требования министерства экономики Краснодарского края включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.