Новочеркасский колледж закупит два геодезических беспилотника за 6,6 млн рублей

Речь идет о двух комплексах линейки «Геоскан»: один «Геоскан 201 Геодезия» с RGB-камерой оценен в 3,2 млн руб., второй — «Геоскан 401 Геодезия» за 3,3 млн руб. Оба аппарата применяются для аэрофотосъемки и моделирования обширных территорий — то есть колледж закупает не учебные стенды, а полноценную съемочную технику, на которой реально работают геодезисты и кадастровые инженеры.