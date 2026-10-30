Новочеркасский колледж закупит два геодезических беспилотника за 6,6 млн рублей
Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления в Ростовской области объявил электронный аукцион на закупку двух беспилотных авиационных систем (БПЛА) для практической подготовки студентов. Начальная цена контракта — 6,6 млн руб., информация размещена на портале госзакупок.
Речь идет о двух комплексах линейки «Геоскан»: один «Геоскан 201 Геодезия» с RGB-камерой оценен в 3,2 млн руб., второй — «Геоскан 401 Геодезия» за 3,3 млн руб. Оба аппарата применяются для аэрофотосъемки и моделирования обширных территорий — то есть колледж закупает не учебные стенды, а полноценную съемочную технику, на которой реально работают геодезисты и кадастровые инженеры.
Заявки принимаются с 30 октября по 9 ноября 2026 года, рассмотрение ценовых предложений запланировано на 9 ноября, подведение итогов — 10 ноября. Поставщику предстоит исполнить контракт в промежутке от заключения до конца 2026 года