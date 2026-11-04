Таблица 1. Боевой состав ВМФ СССР на 22 июня 1941 года: распределение по флотам
|Класс кораблей
|СФ
|Балтийский
|Черноморский
|ТОФ
|Всего
|Линейные корабли
|—
|2
|1
|—
|3
|Крейсеры (в т. ч. учебные)
|—
|3 (1)
|6 (1)
|—
|9 (2)
|Лидеры
|—
|2
|3
|2
|7
|Эскадренные миноносцы
|7
|19
|14
|7
|47
|Подводные лодки
|22
|64
|44
|89
|219
Источник: «Боевой состав и группировка ВМФ СССР на 22 июня 1941 г.», таблица-приложение 8.1. В колонке «Крейсеры» в скобках — учебные корабли. Суммарные значения для четырех флотов совпадают с общими итогами по указанным классам. Не приравнивать «в списках» к технически исправным или находившимся в строю на указанную дату.
Таблица 2. Эволюция советских морских носителей баллистических ракет
|Проект
|Головной год
|Энергетика
|БРПЛ на борту
|Смысл этапа
|629
|1959
|дизель-электр.
|3
|Первые серийные ракетоносцы
|658
|1960
|атомная
|3
|Атомный носитель БРПЛ
|667А
|1967
|атомная
|16
|Резкий рост ракетного боекомплекта
|667Б
|1972
|атомная
|12
|Переход к ракетам большей дальности
|667БД
|1975
|атомная
|16
|Увеличенный боекомплект
|941 «Акула»
|1981
|атомная
|20
|Тяжёлый ракетоносец
|667БДРМ
|1984
|атомная
|16
|Новое поколение комплекса «Дельфин»
Источники: ЦКБ МТ «Рубин» (проекты 658 и 667А); [24] В. А. Ведерников «Создание и развитие ракетных подводных лодок стратегического назначения в СССР и США» (проекты 667Б и 667БД); типовые ТТХ остальных проектов требуют окончательного сопоставления с первичными заводскими формулярами перед печатью. «Головной год» — год вступления в строй головной единицы, не дата разработки ракеты.