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Таблица 1. Боевой состав ВМФ СССР на 22 июня 1941 года: распределение по флотам

Класс кораблейСФБалтийскийЧерноморскийТОФВсего
Линейные корабли213
Крейсеры (в т. ч. учебные)3 (1)6 (1)9 (2)
Лидеры2327
Эскадренные миноносцы71914747
Подводные лодки22644489219

Источник: «Боевой состав и группировка ВМФ СССР на 22 июня 1941 г.», таблица-приложение 8.1. В колонке «Крейсеры» в скобках — учебные корабли. Суммарные значения для четырех флотов совпадают с общими итогами по указанным классам. Не приравнивать «в списках» к технически исправным или находившимся в строю на указанную дату.

Таблица 2. Эволюция советских морских носителей баллистических ракет

ПроектГоловной годЭнергетикаБРПЛ на бортуСмысл этапа
6291959дизель-электр.3Первые серийные ракетоносцы
6581960атомная3Атомный носитель БРПЛ
667А1967атомная16Резкий рост ракетного боекомплекта
667Б1972атомная12Переход к ракетам большей дальности
667БД1975атомная16Увеличенный боекомплект
941 «Акула»1981атомная20Тяжёлый ракетоносец
667БДРМ1984атомная16Новое поколение комплекса «Дельфин»

Источники: ЦКБ МТ «Рубин» (проекты 658 и 667А); [24] В. А. Ведерников «Создание и развитие ракетных подводных лодок стратегического назначения в СССР и США» (проекты 667Б и 667БД); типовые ТТХ остальных проектов требуют окончательного сопоставления с первичными заводскими формулярами перед печатью. «Головной год» — год вступления в строй головной единицы, не дата разработки ракеты.