Таблица 1. Боевой состав ВМФ СССР на 22 июня 1941 года: распределение по флотам

Источник: «Боевой состав и группировка ВМФ СССР на 22 июня 1941 г.», таблица-приложение 8.1. В колонке «Крейсеры» в скобках — учебные корабли. Суммарные значения для четырех флотов совпадают с общими итогами по указанным классам. Не приравнивать «в списках» к технически исправным или находившимся в строю на указанную дату.