Шесть пострадавших в ДТП с «Газелью» и грузовиком под Георгиевском остаются в больнице
Шесть человек госпитализированы после ДТП с грузовиком и маршрутной «Газелью» на Ставрополье, двое из них находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ. Об этом РИА Новости сообщили в краевом минздраве.
Авария произошла в четверг на 14-м километре трассы Пятигорск — Георгиевск. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», водитель грузовика Shacman при повороте налево не уступил дорогу «Газели», двигавшейся во встречном направлении.
Первоначально, по сообщению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в больницы были доставлены 11 человек, двое — в тяжелом состоянии, детей среди пострадавших нет. В Георгиевскую районную больницу госпитализированы шесть пострадавших. Из них двое — в отделении интенсивной терапии, состояние пациентов тяжелое, на ИВЛ. Четверо — в травматологическом отделении, состояние пациентов средней степени тяжести.
Остальным пострадавшим назначено амбулаторное лечение: их травмы позволяют лечиться без круглосуточного стационара.