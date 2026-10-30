В Ростовской области обновили трассу к границе с Калмыкией за 42,4 млн рублей
В Ремонтненском районе привели в нормативное состояние участок автодороги регионального значения «с. Ремонтное — с. Кормовое — с. Приютное» до границы с Республикой Калмыкия. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
Участок протяженностью 2,5 км обошёлся более чем в 42,4 млн руб. Дорожники профилировали насыпь земляного полотна, уложили покрытие из горячих асфальтобетонных смесей и нанесли горизонтальную разметку по современным требованиям видимости.
Ценность объекта определяется не метражом, а функцией. Трасса «Ремонтное — Кормовое — Приютное» — межрегиональный транспортный коридор, связывающий Ростовскую область с Калмыкией: по ней идут рейсовые автобусы и спецтехника, она обслуживает приграничные территории двух регионов.