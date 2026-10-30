В Ростовской области обновили трассу к границе с Калмыкией за 42,4 млн рублей

В Ремонтненском районе привели в нормативное состояние участок автодороги регионального значения «с. Ремонтное — с. Кормовое — с. Приютное» до границы с Республикой Калмыкия. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.