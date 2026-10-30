Ремонт больницы в Семикаракорске завершат в 2029 году из-за оптимизации расходов
Завершение капитального ремонта стационара центральной районной больницы в Семикаракорске Ростовской области перенесли на 2029 год. Причиной в региональном отчете о реализации программы здравоохранения названа оптимизация расходов областного бюджета. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
Объект включен в перечень работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту медицинских учреждений. При этом конкретная степень готовности стационара в документе не указана.
В отчете также приводятся данные о ходе ремонта других медучреждений. В частности, готовность здания центральной районной больницы в Донецке составляет 24%, инфекционной больницы в Каменске-Шахтинском — 27%, Кулешовской участковой больницы в Азовском районе — 15%.
В то же время ремонт поликлиники в Веселовском районе, фельдшерско-акушерских пунктов в Октябрьском районе и ряда других объектов уже завершен.